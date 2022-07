Amichevoli 2022: scialbo 0-0 tra Salernitana e Schalke 04, bene la difesa di Nicola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina con uno scialbo pareggio a reti bianche l’amichevole di lusso tra la Salernitana e lo Schalke 04. Contro i tedeschi i ragazzi di Nicola mostrano gran solidità difensiva, concedendo solo un paio di occasioni, ma latitano le opportunità offensive, ed è su questo, oltre che sul mercato, che probabilmente i campani dovranno lavorare nel proseguo di un ritiro estivo iniziato soltanto da pochi giorni. Ritmi non esaltanti già dai primi minuti: la preparazione è ancora quella dei primi giorni per entrambe e faticano a carburare le due squadre. Una grande occasione capita a Castillo al 24?, che però spreca un contropiede clamoroso quattro contro uno non controllando un filtrante che andava solo appoggiato in rete. Pochi minuti dopo la miglior chance anche per i tedeschi, che liberano sulla sinistra un attaccante, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina con unopareggio a reti bianche l’amichevole di lusso tra lae lo04. Contro i tedeschi i ragazzi dimostrano gran solidità difensiva, concedendo solo un paio di occasioni, ma latitano le opportunità offensive, ed è su questo, oltre che sul mercato, che probabilmente i campani dovranno lavorare nel proseguo di un ritiro estivo iniziato soltanto da pochi giorni. Ritmi non esaltanti già dai primi minuti: la preparazione è ancora quella dei primi giorni per entrambe e faticano a carburare le due squadre. Una grande occasione capita a Castillo al 24?, che però spreca un contropiede clamoroso quattro contro uno non controllando un filtrante che andava solo appoggiato in rete. Pochi minuti dopo la miglior chance anche per i tedeschi, che liberano sulla sinistra un attaccante, ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ???????? ?? Ecco il programma delle nostre amichevoli in Portogallo ???? - sportface2016 : #Salernitana, scialbo 0-0 contro lo #Schalke04: ottima prova difensiva - zazoomblog : Amichevoli 2022: 4-0 per il Monza sul Lugano II tripletta per Colpani - #Amichevoli #2022: #Monza #Lugano - infoitsport : Amichevoli 2022: 3-0 Milan ai dilettanti del Lemine Almenno, in gol Messias, Rebic e Gabbia - sportface2016 : #Monza | 4-0 contro il #LuganoII e prima vittoria in questo precampionato per la squadra di #Stroppa. Tripletta per… -