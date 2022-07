Ucraina ultime notizie. Esa annuncia fine cooperazione con Agenzia spaziale russa (Di martedì 12 luglio 2022) Gli Usa hanno annunciato 1,7 miliardi di nuovi aiuti umanitari all’Ucraina. Il Commissario europeo per la Giustizia Reynders ha detto che al momento vengono indagati oltre 21mila possibili crimini di guerra in Ucraina. Confindustria e Medef fanno sapere che i leader delle imprese francesi e italiane sostengono le sanzioni europee contro la Russia. Secondo Isw il presidente bielorusso Lukashenko continuerà a concedere alle forze russe l’accesso al suo spazio aereo, in modo da dimostrare il suo sostegno a Putin senza però entrare in guerra. Sale a 38 il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico russo a un edificio residenziale lo scorso fine settimana nella città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 luglio 2022) Gli Usa hannoto 1,7 miliardi di nuovi aiuti umanitari all’. Il Commissario europeo per la Giustizia Reynders ha detto che al momento vengono indagati oltre 21mila possibili crimini di guerra in. Confindustria e Medef fanno sapere che i leader delle imprese francesi e italiane sostengono le sanzioni europee contro la Russia. Secondo Isw il presidente bielorusso Lukashenko continuerà a concedere alle forze russe l’accesso al suo spazio aereo, in modo da dimostrare il suo sostegno a Putin senza però entrare in guerra. Sale a 38 il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico russo a un edificio residenziale lo scorsosettimana nella città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk.

