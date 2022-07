Torino, Cairo: “Ho fatto una promessa a Bremer” (Di martedì 12 luglio 2022) Torino Cairo- Il Torino continua il suo lavoro in ritiro, nel frattempo il D.S Vagnati è in attesa di scoprire il futuro di Bremer. Mentre per quanto riguarda il mercato in entrata, Maggiore è vicinissimo a vestire la maglia Granata. Il presidente dei piemontesi, Urbano Cairo è stato intervistato ai microfoni di La7 dopo l’inaugurazione dei nuovi palinsesti. Ha parlato di Bremer e di una sua probabile cessione. Ecco le parole del patron granata: “Il giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui fosse arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque chi ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Ilcontinua il suo lavoro in ritiro, nel frattempo il D.S Vagnati è in attesa di scoprire il futuro di. Mentre per quanto riguarda il mercato in entrata, Maggiore è vicinissimo a vestire la maglia Granata. Il presidente dei piemontesi, Urbanoè stato intervistato ai microfoni di La7 dopo l’inaugurazione dei nuovi palinsesti. Ha parlato die di una sua probabile cessione. Ecco le parole del patron granata: “Il giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui fosse arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo chevalga più delle cifre che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque chi ...

