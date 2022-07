Thor: Love And Thunder: Chris Hemsworth e Taika Waititi parlano del tatuaggio del supereroe (Di martedì 12 luglio 2022) Chris Hemsworth e Taika Waititi si sono recentemente aperti a proposito della scena di Thor: Love And Thunder in cui viene mostrato il tatuaggio del supereroe. Attenzione, : durante un'intervista recente Chris Hemsworth e Taika Waititi hanno parlato della scena di Thor: Love And Thunder in cui i vestiti del Dio del Tuono vengono strappati via e viene rivelato che Thor si è tatuato la scritta "RIP Loki" dopo gli eventi di Avengers: Infinity War. Durante una recente conferenza stampa losangelina a cui hanno preso parte le star della nuova pellicola, Waititi e Hemsworth ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022)si sono recentemente aperti a proposito della scena diAndin cui viene mostrato ildel. Attenzione, : durante un'intervista recentehanno parlato della scena diAndin cui i vestiti del Dio del Tuono vengono strappati via e viene rivelato chesi è tatuato la scritta "RIP Loki" dopo gli eventi di Avengers: Infinity War. Durante una recente conferenza stampa losangelina a cui hanno preso parte le star della nuova pellicola,...

