The Gray Man, Regé-Jean Page sul film Netflix: "Ha degli elementi di Bond e Bourne" (Di martedì 12 luglio 2022) La star di The Gray Man Regé-Jean Page ha chiamato in causa nomi illustri della cinematografia spionistica per descrivere il nuovo film al cinema da domani e su Netflix dal 22 luglio. In arrivo al cinema The Gray Man (su Netflix dal 22 luglio), il nuovo film dei fratelli Russo con Chris Evans, Ryan Gosling, Ana De Armas e Regé-Jean Page, e quest'ultimo ha voluto darci un'idea piuttosto chiara di cosa ci aspetta. Nelle note ufficiali della produzione del film riportate da WGTC, Page ha infatti utilizzato dei riferimenti illustri per descrivere ciò che vedremo sullo schermo: "Non c'è limite alla portata di questo film. È un avventura ...

