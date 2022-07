Sclerosi multipla, ‘Io non sclero’ ha i 3 nuovi ambassador (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ottava edizione di ‘Io non sclero’ ha i sui tre nuovi testimoni: Anci, Fedeblues e Ramy. Eletti, con i loro nickname, dall’omonimo comitato, saranno ambassador delle risorse inaspettate emerse dopo la diagnosi di Sclerosi multipla (Sm), obiettivo del progetto ‘Io non sclero’ sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l’Associazione italiana Sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), per l’informazione e sensibilizzazione sulla Sclerosi multipla. Partita lo scorso maggio, in poche settimane l’iniziativa ha raccolto oltre 50 storie che sono state candidate sul sito ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ottava edizione di ‘Io nonha i sui tretestimoni: Anci, Fedeblues e Ramy. Eletti, con i loro nickname, dall’omonimo comitato, sarannodelle risorse inaspettate emerse dopo la diagnosi di(Sm), obiettivo del progetto ‘Io nonsviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l’Associazione italiana(Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), per l’informazione e sensibilizzazione sulla. Partita lo scorso maggio, in poche settimane l’iniziativa ha raccolto oltre 50 storie che sono state candidate sul sito ...

