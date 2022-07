Pubblicità

Gazzetta_it : #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - ingsuperivan : RT @Gazzetta_it: #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - GiacomoMane : RT @Gazzetta_it: #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - B4DVASS : RT @Gazzetta_it: #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - Cinci29Fabi : RT @Gazzetta_it: #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' -

La Gazzetta dello Sport

Alle 8 si è presentato in Paideia: già all'aeroporto di Fiumicino i tifosi presenti lo hannodi affetto, ma in clinicaè stato acclamato dalla gente che lo aspettava con ansia. ...20 Bagno di folla in Paideia per Alessio. ' Finalmente' - come ha esclamato lui stesso ieri all'uscita dall'aeroporto di Fiumicino ... Al suo arrivo è statodall'affetto di chi gli ... Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: "Sei il Beckenbauer della Lazio" • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Lo volevano tutti. Lo voleva la Lazio, lo voleva Alessio Romagnoli, lo volevano i tifosi. Alla fine l' ...Il patron biancoceleste non solo non si è abbattuto e lasciato travolgere dai ripetuti cori e insulti ricevuti ... Maximiano (oggi le visite mediche), Romagnoli (ieri in prima serata è arrivato a ...