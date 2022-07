Pierpaolo Capovilla | “Che pena i Maneskin | stupidi conformisti intrappolati nel successo”

(Di martedì 12 luglio 2022)al centro dell’ennesima polemica. Dopo il concerto del Circo Massimo dello scorso sabato il cantantesembra non aver gradito molto il loro sound e il modo di porsi con il pubblico. Le parole del cantautore, noto per aver fatto parte del Teatro degli Orrori, sono molto dure. Li accusa di seguire le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Steven Wilson: “I Måneskin? Sono terribili, una copia scadente di altri gruppi”, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè” Ivano Monzani, l’idolo ...

Pubblicità

piovebirra : Pierpaolo Capovilla, @Teatro_Orrori, la tocca pianissimo sul quel fenomeno da baraccone chiamato #maneskin Ottimo… - pameladiverona : RT @angelo_falanga: Pierpaolo Capovilla contro il 'Fuck Putin' dei Måneskin: «Sono conformisti, intrappolati nel successo, purissima plasti… - midnightsilvia : RT @angelo_falanga: Pierpaolo Capovilla contro il 'Fuck Putin' dei Måneskin: «Sono conformisti, intrappolati nel successo, purissima plasti… - MartaDj1 : RT @angelo_falanga: Pierpaolo Capovilla contro il 'Fuck Putin' dei Måneskin: «Sono conformisti, intrappolati nel successo, purissima plasti… - MenassiStefano : RT @ilconterosso1: #FuckManeskin Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori) 'rammenta' cosa dovrebbe essere il rock. Ah,ma noi siamo bo… -

- storico frontman di band del rock alternativo come One Dimensional Man, Il Teatro degli Orrori e oggi membro del recente gruppo Cattivi Maestri - all'indomani del concerto dei ...Non è mai stato uno che gira intorno alle cose. E anche stavoltanon smentisce sé stesso. L'ex mente de Il Teatro degli Orrori, tra i personaggi più amati e discussi della scena indipendente italiana degli ultimi trent'anni, ha pubblicato sui ...Via social media il frontman dei Cattivi Maestri commenta il concerto dei Måneskin al Circo Massimo con dure parole. “Purissima plastica” ...Pierpaolo Capovilla - frontman di band rock alternative come One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori e oggi membro dei Cattivi Maestri - all'indomani del concerto di Damiano & Co. si è espresso c ...