Papa: “Non ho intenzione di dimettermi, in caso vorrei essere vescovo emerito” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no”. Lo ribadisce il Papa in un’intervista in spagnolo trasmessa da TelevisaUnivision. Papa Francesco dice di aver sempre pensato che il suo tempo in Vaticano sarebbe stato breve, “ma non me ne rendevo conto e sono passati nove anni”. A proposito dei dolori al ginocchio, Bergoglio dice che “gli fa un po’ male il ginocchio”, che si sente un po’ “sminuito” anche se ora può camminare. Per ora dunque, ribadisce, non pensa alle dimissioni ma “se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo aspetto l’aiuto per prendere la decisione di ritirarmi”, dice Bergoglio. Nell’intervista Papa Francesco esprime “grande simpatia per la bontà” di Benedetto XVI, che si è dimesso da Papa e conduce una vita, osserva Bergoglio, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non hodi. Al momento no”. Lo ribadisce ilin un’intervista in spagnolo trasmessa da TelevisaUnivision.Francesco dice di aver sempre pensato che il suo tempo in Vaticano sarebbe stato breve, “ma non me ne rendevo conto e sono passati nove anni”. A proposito dei dolori al ginocchio, Bergoglio dice che “gli fa un po’ male il ginocchio”, che si sente un po’ “sminuito” anche se ora può camminare. Per ora dunque, ribadisce, non pensa alle dimissioni ma “se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo aspetto l’aiuto per prendere la decisione di ritirarmi”, dice Bergoglio. Nell’intervistaFrancesco esprime “grande simpatia per la bontà” di Benedetto XVI, che si è dimesso dae conduce una vita, osserva Bergoglio, di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Papa Francesco si mostra molto tagliente nella condanna dell'aborto e invita il presidente Usa Joe Biden a 'interro… - Rvaticanaitalia : #Ucraina 'L'idea è di fare in modo che alla non violenza seguano azioni concrete per togliere terreno alla guerra e… - repubblica : Papa Francesco: 'Non ho intenzione di dimettermi, ma se succedesse vorrei essere solo vescovo emerito di Roma' - FernanaBot : @NeminiNemo Papa Re. Se non se ne parla è perché la massoneria ha svolto un efficace lavoro al tempo. - StraNotizie : Papa: 'Non ho intenzione di dimettermi, in caso vorrei essere vescovo emerito' -