"La pandemia da Covid è tutt'altro che finita". Lo sottolinea l'Organizzazione mondiale della Sanità. Nuove ondate di casi di Covid - 19 mostrano che la pandemia "non è affatto finita"

Oms, la pandemia Covid è tutt'altro che finita

"La pandemia da Covid è tutt'altro che finita". Lo sottolinea l'Organizzazione mondiale della Sanità. Nuove ondate di casi di Covid - 19 mostrano che la pandemia "non è affatto finita", ha sottolineato il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Le nuove ondate di virus dimostrano ancora una volta che il Covid - 19 non è affatto finito".

L'occupazione dei posti da parte di pazienti di Covid-19 nei reparti di area medica cresce in 14 regioni. Mentre salgono a 5 le regioni in cui viene superato il 20%: Basilicata (23%), Calabria (30%).