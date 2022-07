L'Iran arresta anche il regista dissidente Jafar Panahi (Di martedì 12 luglio 2022) Il regista dissidente Iraniano Jafar Panahi è stato arrestato lunedì 11 luglio, è il terzo cineasta Iraniano ad essere arrestato in meno di una settimana nel Paese. Il 62enne vincitore del Leone d'oro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Ilianoè statoto lunedì 11 luglio, è il terzo cineastaiano ad essereto in meno di una settimana nel Paese. Il 62enne vincitore del Leone d'oro ...

Pubblicità

giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: #DIMAIO CON LA MANO SUL CUORE ALL'INNO #AMERICANO E ORA SI SBACIUCCHIA CON L'#IRAN Del resto non c'è più quel 'cattiv… - legenrehumain : RT @danilodebiasio: Aperta la stagione di caccia al regista in #Iran || orgogliosi di aver proiettato i loro #film al @FDUmilano || per sap… - AndreaMarano11 : RT @danilodebiasio: Aperta la stagione di caccia al regista in #Iran || orgogliosi di aver proiettato i loro #film al @FDUmilano || per sap… - tiz_ciavardini : RT @danilodebiasio: Aperta la stagione di caccia al regista in #Iran || orgogliosi di aver proiettato i loro #film al @FDUmilano || per sap… - danilodebiasio : Aperta la stagione di caccia al regista in #Iran || orgogliosi di aver proiettato i loro #film al @FDUmilano || per… -