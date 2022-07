Letizia di Spagna si presenta col tailleur celeste. Ma le nuove scarpe sono un flop (Di martedì 12 luglio 2022) Letizia di Spagna è tornata in pubblico dopo aver trascorso una settimana in isolamento a causa del Covid. Lo fa presentandosi col tailleur dell’estate, celeste e di lino, firmato Adolfo Dominguez e nuove scarpe in corda che però non tutti approvano e scattano le critiche. Letizia di Spagna con la mascherina dopo il Covid Dopo averla vista accanto alle figlie alla consegna dei Premi Principessa Girona, Letizia di Spagna è stata costretta a saltare tutti gli impegni della sua agenda perché è risultata positiva al Covid. Suo marito Felipe aveva rassicurato nei giorni scorsi sulle condizioni di salute di sua moglie, sostenendo che aveva sintomi influenzali lievi e mal di gola. La Reina pensava di poter ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022)diè tornata in pubblico dopo aver trascorso una settimana in isolamento a causa del Covid. Lo fandosi coldell’estate,e di lino, firmato Adolfo Dominguez ein corda che però non tutti approvano e scattano le critiche.dicon la mascherina dopo il Covid Dopo averla vista accanto alle figlie alla consegna dei Premi Principessa Girona,diè stata costretta a saltare tutti gli impegni della sua agenda perché è risultata positiva al Covid. Suo marito Felipe aveva rassicurato nei giorni scorsi sulle condizioni di salute di sua moglie, sostenendo che aveva sintomi influenzali lievi e mal di gola. La Reina pensava di poter ...

