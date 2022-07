(Di martedì 12 luglio 2022) Impressionantedi seracchi sulle montagne del Tian Shan, in Kirghizistan. Venerdì 8 luglio dieci escursionisti (nove britannici e uno statunitense) stavano risalendo la cima quando si è staccata una. Harry Shimmin ha filmato l’intera scena ed è statodalla. Per fortuna insieme ai suoi compagni ha trovato un riparo e si èto. Il dipartimento di Ecologia e Turismo della Kyrgyz State University ha spiegato che laè stata una conseguenza dei cambiamenti climatici. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Imponente distacco di valanga: l’escursionista resta a filmarla, viene travolto ma si salva – Video - Tiziana95627735 : @Andrrr8 @_mdellep_ Questo è il punto del distacco??ha un fronte larghissimo ed anche in altezza è imponente. Non… -

BELLUNO . Un pilastro della Moiazza ,monte delle Dolomiti agordine , si è staccato precipitando a valle nella zona Forcella del ... Il punto delcoincide con il rientro della Ferrata ...1' DI LETTURA Un pilastro della Moiazza,monte delle Dolomiti agordine, si è staccato precipitando a valle nella zona Forcella del ... Il punto delcoincide con il rientro della ... Imponente distacco di valanga: l’escursionista resta a filmarla, viene travolto ma si salva –… Dal ghiacciaio della Marmolada emergono altri resti delle vittime del seracco crollato domenica scorsa. Attrezzatura tecnica e resti organici sono stati rinvenuti dagli operatori ...Un pilastro della Moiazza è crollato a valle nella zona di Agordo, in provincia di Belluno. Un escursionista ha dato l'allarme dopo aver sentito un forte boato: per fortuna, non ci sono stati feriti ...