Il rammarico di Francesco Totti, la rabbia di Ilary Blasi: che cosa c’è nei comunicati sulla separazione (Di martedì 12 luglio 2022) Il campione continua a chiamare Ilary «mia moglie», sostiene di aver provato a salvare il matrimonio, specifica di aver parlato e agito per proteggere i figli. La conduttrice è più secca: come se la separazione fosse stata, infine, decisa da lei. L’impatto di presunti tradimenti o infedeltà, da queste parole, non traspare Leggi su corriere (Di martedì 12 luglio 2022) Il campione continua a chiamare«mia moglie», sostiene di aver provato a salvare il matrimonio, specifica di aver parlato e agito per proteggere i figli. La conduttrice è più secca: come se lafosse stata, infine, decisa da lei. L’impatto di presunti tradimenti o infedeltà, da queste parole, non traspare

