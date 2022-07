Hashish e cocaina nascoste in auto: 24enne arrestato in valle Vitulanese (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Quando i Carabinieri lo hanno fermato, è andato completamente nel pallone. Ha iniziato ad essere visibilmente nervoso e a tremare. E il motivo di tanta paura gli stessi agenti lo hanno scoperto poco dopo. Nei guai è finito Mennato Forgione, un 24enne di Foglianise che è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Cautano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le strade del giovane e dei militari si sono incrociate al bivio che da Cautano, quando i carabinieri hanno fermato la sua auto. Il 24enne ha iniziato a tremare e a quel punto, i militari hanno deciso di passare al setaccio la vettura. Dalla perquisizione sono saltati fuori 40 grammi di Hashish e circa un grammo di cocaina. Per lui ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Quando i Carabinieri lo hanno fermato, è andato completamente nel pallone. Ha iniziato ad essere visibilmente nervoso e a tremare. E il motivo di tanta paura gli stessi agenti lo hanno scoperto poco dopo. Nei guai è finito Mennato Forgione, undi Foglianise che è statonella tarda serata di ieri dai carabinieri di Cautano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le strade del giovane e dei militari si sono incrociate al bivio che da Cautano, quando i carabinieri hanno fermato la sua. Ilha iniziato a tremare e a quel punto, i militari hanno deciso di passare al setaccio la vettura. Dalla perquisizione sono saltati fuori 40 grammi die circa un grammo di. Per lui ...

