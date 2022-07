Governo, Draghi cerca mediazione con Conte per evitare la crisi: strada in salita | L'ex premier: "Aspetto rapide risposte" (Di martedì 12 luglio 2022) Asse con il Colle. Dopo lo strappo alla Camera, giovedì al Senato si giocherà la partita più importante: se i pentastellati non dovessero votare il decreto aiuti, con annessa fiducia, la sorte dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) Asse con il Colle. Dopo lo strappo alla Camera, giovedì al Senato si giocherà la partita più importante: se i pentastellati non dovessero votare il decreto aiuti, con annessa fiducia, la sorte dell'...

Pubblicità

ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - GianlucaVasto : La renziana che si occupa di taxi e ncc è ancora al Governo o Draghi l'ha già rimossa? ... 'uber' alles - IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - emaisi81 : RT @SScalpelli: #iostoconDraghi, contro la sciagura grillina. Da @Linkiesta oggi vi consiglio: Me ne vado, anzi forse resto | La manfrina… - Davide70405052 : RT @hystrionico1984: Una certa Monica GUERZONI dice che l'Italia ha ancora bisogno del governo draghi! PER FARE? MA VAI A CAGARE LECCHINA… -