Davide Paitoni, arrestato per l'omicidio del figlio, si suicida in carcere (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni, 40 anni, recluso in carcere a Milano per aver ucciso il figlio Daniele di 7 anni a gennaio, si è suicidato. Lo ha appreso Ansa da fonti giudiziarie. "Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di sette anni in Morazzone il primo gennaio scorso, si è suicidato nella sua cella nel

