Covid, i famosi “esperti” si smentiscono sull’immunità di gregge: “a onde”, “no, non l’avremo mai” (Di martedì 12 luglio 2022) La tanto agognata immunità di gregge per il Covid che tutti i virologi, gli infettivologi, immunologi e zanzarologi auspicavano attraverso la vaccinazione come la soluzione definitiva alla pandemia ci sarà ma, “ad onde”. Anzi no, “non ci sarà mai”, si contraddicono i cosiddetti esperti. Che in questi due anni ne hanno dette di tutti i colori agli italiani cambiando strategicamente, mese dopo mese, settimana dopo settimana e, ad un certo punto, ora dopo ora, le loro inverosimili previsioni sullo sviluppo del virus gettando nella confusione i cittadini. Vi ricordate le percentuali? L’immunità di gregge, dicevano, ci sarà quando sarà raggiunto almeno il 70 per cento dei vaccinati con una dose. No, avevano poi cambiato le carte in tavola, l’immunità di gregge ci sarà quando si vaccinerà ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) La tanto agognata immunità diper ilche tutti i virologi, gli infettivologi, immunologi e zanzarologi auspicavano attraverso la vaccinazione come la soluzione definitiva alla pandemia ci sarà ma, “ad”. Anzi no, “non ci sarà mai”, si contraddicono i cosiddetti. Che in questi due anni ne hanno dette di tutti i colori agli italiani cambiando strategicamente, mese dopo mese, settimana dopo settimana e, ad un certo punto, ora dopo ora, le loro inverosimili previsioni sullo sviluppo del virus gettando nella confusione i cittadini. Vi ricordate le percentuali? L’immunità di, dicevano, ci sarà quando sarà raggiunto almeno il 70 per cento dei vaccinati con una dose. No, avevano poi cambiato le carte in tavola, l’immunità dici sarà quando si vaccinerà ...

