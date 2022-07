Cosa c’è dietro l’incontro tra Draghi e i sindacati. Il commento di Cazzola (Di martedì 12 luglio 2022) È difficile decifrare i motivi dell’incontro di oggi tra governo e sindacati. A meno che non vi siano prospettive politiche che, per l’opinione pubblica, matureranno nelle prossime ore, ma in qualche segreta stanza siano già note, l’incontro non poteva che essere una mera formalità. Il governo non è sicuro di superare le conseguenze del voto del Senato sul decreto Aiuti, quando un pezzo della maggioranza potrebbe abbandonare l’Aula. Pertanto non sarebbe stato serio fare promesse e prendere impegni. Nello stesso tempo, per Draghi, annullare l’incontro in attesa dell’esito del confronto politico sarebbe stato un segno di debolezza, come se fosse già aperta una situazione di pre-crisi che impedisse all’esecutivo di compiere gli atti dovuti e lo costringesse a restare in apnea ad attendere le mosse dei ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) È difficile decifrare i motivi deldi oggi tra governo e. A meno che non vi siano prospettive politiche che, per l’opinione pubblica, matureranno nelle prossime ore, ma in qualche segreta stanza siano già note,non poteva che essere una mera formalità. Il governo non è sicuro di superare le conseguenze del voto del Senato sul decreto Aiuti, quando un pezzo della maggioranza potrebbe abbandonare l’Aula. Pertanto non sarebbe stato serio fare promesse e prendere impegni. Nello stesso tempo, per, annullarein attesa dell’esito del confronto politico sarebbe stato un segno di debolezza, come se fosse già aperta una situazione di pre-crisi che impedisse all’esecutivo di compiere gli atti dovuti e lo costringesse a restare in apnea ad attendere le mosse dei ...

