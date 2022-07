Città spettacolo, il tour di Elisa fa tappa a Benevento. Spuntano altri possibili protagonisti (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo aver annunciato il primo nome, quello di Iva Zanicchi, è tempo del secondo appuntamento per Benevento Città spettacolo. Nel Sannio farà tappa, e sarà un concerto attesissimo, Elisa. Inserita una nuova tappa all’interno del suo tour, Back to the future, ed è proprio quella beneventana, fissata per il 30 di agosto. Prende forma il cartellone con uno dei pezzi da novanta della musica italiana e non solo, fresca del successo sanremese ‘O forse sei tu‘, accreditato per la vittoria sin dal primo ascolto. Non ci sarà solo Elisa. Pare, ma il condizionale è d’obbligo, che potrebbe aggiungersi nel carnet degli spettacolo Nino D’Angelo, mentre per andare incontro ai gusti dei più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo aver annunciato il primo nome, quello di Iva Zanicchi, è tempo del secondo appuntamento per. Nel Sannio farà, e sarà un concerto attesissimo,. Inserita una nuovaall’interno del suo, Back to the future, ed è proprio quella beneventana, fissata per il 30 di agosto. Prende forma il cartellone con uno dei pezzi da novanta della musica italiana e non solo, fresca del successo sanremese ‘O forse sei tu‘, accreditato per la vittoria sin dal primo ascolto. Non ci sarà solo. Pare, ma il condizionale è d’obbligo, che potrebbe aggiungersi nel carnet degliNino D’Angelo, mentre per andare incontro ai gusti dei più ...

