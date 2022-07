Cinghiali in spiaggia, ma non è un’attrazione: donna viene morsa in riva (Di martedì 12 luglio 2022) Il numero di Cinghiali che si aggirano per Genova e provincia è elevato. Ora attaccano anche i bagnanti. Non stiamo parlando della spiaggia con i deliziosi maialini rosa, qui la presenza dei Cinghiali in città sta diventando veramente un problema. Siamo in Liguria, precisamente a Genova, dove i Cinghiali hanno letteralmente preso il sopravvento tanto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 luglio 2022) Il numero diche si aggirano per Genova e provincia è elevato. Ora attaccano anche i bagnanti. Non stiamo parlando dellacon i deliziosi maialini rosa, qui la presenza deiin città sta diventando veramente un problema. Siamo in Liguria, precisamente a Genova, dove ihanno letteralmente preso il sopravvento tanto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CrestaLaila : Morsa da un cinghiale in spiaggia a Genova: 'Ero immobile, mi ha azzannata' - ilbuonMarco : @S_ara_____ @Adnkronos @DelgeIl Cioè, i cinghiali in spiaggia li avevamo già. Ora abbiamo anche gli ungulati però ?? - Damianodanny1 : Attivista Pd morsa da un cinghiale in spiaggia - essereminimal : È un segno divino: il Pd deve smettere di esistere. -