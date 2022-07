Beautiful anticipazioni | Zoe per il momento non scopre Quinn | questa storia sarà svelata?

(Di martedì 12 luglio 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata didi domani, 13 luglio 2022? Come avrete visto, Zoe ha scoperto che Carter era insieme a un’altra donna. Mai però immaginerebbe che si tratta di, visto che lei si fida ciecamente della mamma di Wyatt e in lei ripone tutta la sua fiducia, pensando che possa aiutarla ad avvicinarsi di nuovo a Carter. Ma la mossa, è stata davvero sbagliata e infatti, a letto con l’avvocato, ci è finita proprio la Fuller, tutto questo mentre Eric, dopo aver parlato con Brooke stava persino iniziando a prendere in considerazione l’idea di perdonaree di andare avanti, dandole una nuova possibilità. Brooke non ha lo stesso pensiero del padre di Ridge ovviamente, soprattutto perchè si sta parlando di… Ma vediamo adesso la trama della puntata di ...

Una nuova puntata attende i fan d i. Leci fanno sapere che Zoe deciderà di fare una sorpresa a Carter e per entrare nella sua casa userà un mazzo di chiavi che le ha regalato.: trama puntate dal 16 al 22 luglio 2022 Tempo di riappacificazioni nella soap americana, che regalerà momenti intensi ai suoi fans. Non solo Carter Walton e Zoe infatti ...I due parlano poi di Zoe, che ha visto Carter insieme ad un’atra donna, ed Eric si chiede chi possa essere. Giovedì 14 luglio. Quinn ringrazia Shauna per averla coperta ed essersi addossata tutte le c ...Terra amara, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'11 luglio. Scopriamo come hanno reagito gli utenti sui social alla puntata di Terra amara, andata in onda lunedì 11 luglio su Canale 5 ...