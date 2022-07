Bct 2022, Pif apre il photocall della sesta edizione del Festival (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ Pif ad aprire il photocall del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, giunto alla sua sesta edizione. Obiettivi tutti per l’ex Iena, al secolo Pierfarancesco Diliberto, regista, attore e scrittore, salito alla ribalta con “La mafia uccide solo d’estate”. L’appuntamento è per le 21.30 ai Giardini della Rocca dei Rettori, degna cornice per un fine personaggio, capace di spaziare tra cinema, tv e radio. Stasera ci sarà l’occasione per ascoltarlo e poi per assistere alla proiezione del film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”. “Un film agrodolce – ha iniziato Pif – che ho scritto prima della pandemia ed ha una visione futuristica. Quindi siamo ancora in tempo per cambiare le cose. Un film nel quale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ Pif ad aprire ildel Bct, ildel Cinema eTelevisione di Benevento, giunto alla sua. Obiettivi tutti per l’ex Iena, al secolo Pierfarancesco Diliberto, regista, attore e scrittore, salito alla ribalta con “La mafia uccide solo d’estate”. L’appuntamento è per le 21.30 ai GiardiniRocca dei Rettori, degna cornice per un fine personaggio, capace di spaziare tra cinema, tv e radio. Stasera ci sarà l’occasione per ascoltarlo e poi per assistere alla proiezione del film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”. “Un film agrodolce – ha iniziato Pif – che ho scritto primapandemia ed ha una visione futuristica. Quindi siamo ancora in tempo per cambiare le cose. Un film nel quale ...

