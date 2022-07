Weekend di successi e di medaglie per gli atleti del Circolo Canottieri Irno (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un fine settimana di gloria per gli atleti del Circolo Canottieri Irno di Salerno. La bacheca del glorioso e ultracentenario sodalizio sportivo di via Porto, presieduto da Giovanni Ricco, si è arricchito di altri successi e di altre medaglie, grazie agli ottimi risultati conseguiti nelle sezioni del canottaggio e del triathlon. I Master biancorossi hanno continuato a farsi onore: ancora una vittoria a mani basse e anche una piazza d’onore. Esaltante il bilancio della spedizione al Campionato italiano di canottaggio, che si è svolto – tra sabato 9 luglio e domenica 10 luglio – sul bacino della Standiana, a Ravenna, e che ha coinvolto quasi 700 atleti in rappresentanza di 82 società, provenienti da tutto lo Stivale. Sotto il sole ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un fine settimana di gloria per glideldi Salerno. La bacheca del glorioso e ultracentenario sodalizio sportivo di via Porto, presieduto da Giovanni Ricco, si è arricchito di altrie di altre, grazie agli ottimi risultati conseguiti nelle sezioni del canottaggio e del triathlon. I Master biancorossi hanno continuato a farsi onore: ancora una vittoria a mani basse e anche una piazza d’onore. Esaltante il bilancio della spedizione al Campionato italiano di canottaggio, che si è svolto – tra sabato 9 luglio e domenica 10 luglio – sul bacino della Standiana, a Ravenna, e che ha coinvolto quasi 700in rappresentanza di 82 società, provenienti da tutto lo Stivale. Sotto il sole ...

