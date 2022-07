Un Posto al Sole, anticipazioni (11-15 luglio 2022): il piano di Lara avrà effetto? (Di lunedì 11 luglio 2022) Lara Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole, la soap tutta italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Scopriamo cosa succederà. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 2022 Il delicato e teso confronto a casa Bruni, nel corso del quale Raffaele rivela la verità ad Eugenio, non basterà a tranquillizzare il portiere che vivrà momenti di paura, e provocherà delle tensioni familiari, difficilmente superabili. Susanna inizia il tirocinio in procura che la porterà ad interagire con Nicotera. Il piano di Lara per sviare l’attenzione di Ferri sulle sue reali condizioni sortirà l’effetto sperato? Alberto comincia a nutrire dei sospetti sull’identità ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 luglio 2022)Nuova settimana in compagnia di Unal, la soap tutta italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Scopriamo cosa succederà. Unalda lunedì 11 a venerdì 15Il delicato e teso confronto a casa Bruni, nel corso del quale Raffaele rivela la verità ad Eugenio, non basterà a tranquillizzare il portiere che vivrà momenti di paura, e provocherà delle tensioni familiari, difficilmente superabili. Susanna inizia il tirocinio in procura che la porterà ad interagire con Nicotera. Ildiper sviare l’attenzione di Ferri sulle sue reali condizioni sortirà l’sperato? Alberto comincia a nutrire dei sospetti sull’identità ...

