Ultime Notizie – Decreto Aiuti, M5S conferma la linea dura alla Camera (Di lunedì 11 luglio 2022) Il M5S conferma la linea dura, quanto meno alla Camera. Al Decreto Aiuti – dopo il sì alla fiducia della scorsa settimana –, i deputati grillini lasceranno l'Aula non partecipando al voto di oggi sul testo del provvedimento. Lo riferiscono fonti autorevoli all'Adnkronos. Il regolamento di Montecitorio prevede infatti il voto disgiunto, prima fiducia a poi testo. Le cose, per i 5 Stelle e per il governo di conseguenza, sono destinate a complicarsi al Senato, dove il Decreto è atteso questa settimana ma il voto è unico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

