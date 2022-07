Simest, da domani 1,5 mln in finanziamenti per imprese esportatrici colpite dalla guerra (Di lunedì 11 luglio 2022) A partire da domani, Simest ha annunciato di rendere operativo il finanziamento agevolato rivolto alle imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia. dalla seconda metà di settembre, inoltre, partirà lo strumento per le imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina, Russia e Bielorussia. Le azioni di Simest per le imprese colpite dalla guerra Simest – la Società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo – comunica che, al fine di sostenere le società italiane esportatrici colpite dal conflitto in Ucraina, ha predisposto due nuove tipologie di finanziamento ... Leggi su fmag (Di lunedì 11 luglio 2022) A partire daha annunciato di rendere operativo il finanziamento agevolato rivolto alleverso Ucraina, Russia e Bielorussia.seconda metà di settembre, inoltre, partirà lo strumento per lecon approvvigionamenti da Ucraina, Russia e Bielorussia. Le azioni diper le– la Società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delleitaliane nel mondo – comunica che, al fine di sostenere le società italianedal conflitto in Ucraina, ha predisposto due nuove tipologie di finanziamento ...

Pubblicità

SIMEST_IT : Al via da domani #12luglio la prima delle misure rivolte a #PMI e #MidCap italiane colpite dalla crisi in #Ucraina… - CividiniF : RT @SIMEST_IT: Al via da domani #12luglio la prima delle misure rivolte a #PMI e #MidCap italiane colpite dalla crisi in #Ucraina ????. Leggi… - PSalzano : RT @SIMEST_IT: Al via da domani #12luglio la prima delle misure rivolte a #PMI e #MidCap italiane colpite dalla crisi in #Ucraina ????. Leggi… - RosannaGelso2 : RT @SIMEST_IT: Al via da domani #12luglio la prima delle misure rivolte a #PMI e #MidCap italiane colpite dalla crisi in #Ucraina ????. Leggi… - lorellacampi63 : Nuovo sostegno di @SIMEST_IT alle #PMI italiane. Dopo le misure per aiutarle nel post-pandemia, ora finanziamenti a… -