Pensioni | 750 euro al mese per chi guadagna 9 euro lordi l’ora | i dati Inps

(Di lunedì 11 luglio 2022) Complessivamente al 31 dicembre 2021 i pensionati ammontano a circa 16 milioni: 7,7 milioni maschi e 8,3 milioni femmine. E' quanto emerge dalla XXI Relazionepresentata oggi in Parlamento. Il 40% dei pensionati ha percepito nel 2021 un assegnostico lordo inferiore ai 12.000annui, in pratica meno di 1000al. L'articolo .

...non crescono di certo gli stipendi e in prospettiva le. Con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l'ora, un lavoratore potrebbe avere una pensione a 65 anni di circa......dei prezzi che a fine anno potrebbe assestarsi sull'8% potrebbe pesare sulla spesa per... un lavoratore potrebbe avere una pensione a 65 anni di circaeuro. Il calcolo arriva ipotizzando ...Aumento delle disuguaglianze di genere ed età nel mercato del lavoro, pensioni che nei prossimi anni saranno sempre più povere senza un'inversione di ten ...Questo quanto emerge dal rapporto annuale dell’Inps, che sottolinea come, “dall’analisi del ventesimo percentile di reddito pensionistico (fino a 10.000 euro nel 2021) emerge che solo il 15% dei pensi ...