(Di lunedì 11 luglio 2022), oltre 80 presenze in serie D fra Viareggio, Gavorrano, Sancataldese, Lucchese e ProSorgenti, nell'ultima stagione è stato protagonista in serie C con la maglia della Pro Sesto

Livorno, torna un Lucarelli in squadra: è Mattia il figlio di Cristiano Mattia Lucarelli, oltre 80 presenze in serie D fra Viareggio, Gavorrano, Sancataldese, Lucchese e Pro Livorno Sorgenti, nell'ultima stagione è stato protagonista in serie C con la maglia della Pro Ses