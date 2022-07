Juve, l'orario della presentazione di Pogba (Di lunedì 11 luglio 2022) La Juventus ha ufficializzato oggi l'acquisto di Paul Pogba e il centrocampista francese si presenterà alla stampa italiana nel pomeriggio... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Lantus ha ufficializzato oggi l'acquisto di Paule il centrocampista francese si presenterà alla stampa italiana nel pomeriggio...

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, l'orario della presentazione di Pogba: La Juventus ha ufficializzato oggi l'acquisto di Paul Pogba e il centr… - Jeky655321 : @sepetrel dicevo partite vere! Juve sassuolo il 15 (alle 18:00 mi sembra) se no il 23 Luglio alle 5:00 (orario nos… - SSalandra : RT @marco_rogerio_: Quando #Bernardeschi giocava trequartista, le vittorie arrivavano sempre in orario... Non avete mai apprezzato il suo '… - junews24com : Pogba sbarca a Torino! Ecco l'orario d'arrivo del centrocampista francese - - AnnibaleIi : RT @araujopampanin: @DiMarzio Niente Guanlu neanche l'orario d'arrivo becchi più se la cosa riguarda la Juve -