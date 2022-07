IMPACT | Jordynne Grace si scusa per frasi su Benoit e lancia iniziativa insieme al figlio di Chris

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 luglio 2022) La Campionessa diha recentemente fatto alcuni commenti sulle abilità sul ring del defuntoche hanno lasciato molti fan e wrestler sconvolti.ha detto chenon sarebbe in grado di reggere il confronto con i wrestler di oggi. C’è stata però una bella svolta dopo cheha avuto modo di mettersi in contatto con ildi, David, e Chavo Guerrero per discutere della situazione. Oggi laha pubblicato un post su Twitter in cui si èta per le sue parole.ha annunciato che, dopo aver parlato con David, Chavo e...