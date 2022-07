“I like Sannio”, Forum dei Giovani di Sant’Angelo: buona la prima (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo a Cupolo (Bn) – Il Forum dei Giovani, costituitosi da poco più di un mese, ha ospitato sabato scorso la terza tappa di “I like Sannio”, tour tra i centri della provincia, che ha come obiettivo la promozione della partecipazione Giovanile e la consapevolezza delle risorse territoriali. Uno scambio di informazioni ed esperienze, per creare una sinergia operativa tra i Giovani dei Forum locali, associazioni e realtà sociali, politiche ed economiche. Il neo presidente Andrea Inglese esprime tutta sua la soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa: “Non possiamo che ritenerci soddisfatti ed entusiasti della riuscita di questo evento. Abbiamo cercato di valorizzare il nostro meraviglioso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutia Cupolo (Bn) – Ildei, costituitosi da poco più di un mese, ha ospitato sabato scorso la terza tappa di “I”, tour tra i centri della provincia, che ha come obiettivo la promozione della partecipazionele e la consapevolezza delle risorse territoriali. Uno scambio di informazioni ed esperienze, per creare una sinergia operativa tra ideilocali, associazioni e realtà sociali, politiche ed economiche. Il neo presidente Andrea Inglese esprime tutta sua la soddisfazione per lariuscita dell’iniziativa: “Non possiamo che ritenerci soddisfatti ed entusiasti della riuscita di questo evento. Abbiamo cercato di valorizzare il nostro meraviglioso ...

