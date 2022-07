Gianni Morandi a Sanremo 2023: il grande annuncio di Amadeus (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci sarà anche Gianni Morandi a Sanremo 2023. Lo annuncia il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, attraverso un collegamento in diretta al tg1. È ancora una volta il telegiornale delle ore 20.00 del primo canale Rai, il programma che Amadeus sceglie per annunciare una delle tante novità della prossima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana. La notizia di questa sera è che non sarà solo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: con lui ci sarà un cantante italiano molto apprezzato da tutte le generazioni ma in modo particolare dal pubblico di casa Rai. Ad affiancarlo nelle cinque serate della kermesse ci sarà Gianni Morandi. L'articolo proviene da ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci sarà anche. Lo annuncia il direttore artistico e conduttore del Festival di, attraverso un collegamento in diretta al tg1. È ancora una volta il telegiornale delle ore 20.00 del primo canale Rai, il programma chesceglie per annunciare una delle tante novità della prossima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana. La notizia di questa sera è che non sarà solo sul palco del Teatro Ariston di: con lui ci sarà un cantante italiano molto apprezzato da tutte le generazioni ma in modo particolare dal pubblico di casa Rai. Ad affiancarlo nelle cinque serate della kermesse ci sarà. L'articolo proviene da ...

