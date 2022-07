Gazprom taglia di un terzo le forniture di gas all' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 luglio 2022) . Lo ha annunciato in una nota questa mattina Eni, secondo cui dagli abituali 32 milioni di metri cubi al giorni oggi si è scesi a 21 milioni. Una notizia che arriva in concomitanza con la chisura per dieci giorni del gasdotto Nord-stream 1 da parte della Russia. L'infrastruttura che trasporta il gas da Mosca fino in Germania subirà interventi di manutenzione e dovrebbe (ma il condizionale è d'obbligo) riprendere a funzionare il 21 luglio. Per questo gasdotto transitano ogni anno circa 30 miliardi di metri cubi di gas. Il rischio è che l'interruzione venga cavalcata dalla Russia come un pretesto per bloccare i rifornimenti di materia prima ai paesi europei. "L'inverno sarà delicato. Servono gli stoccaggi il prima possibile", ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani parteciando nelle scorse ore a un evento di Enea. Dove ha lanciato, tra le altre cose, una ...