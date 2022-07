Fondi per lotta a dispersione scolastica, Pallucchi: non darli a pioggia, ma ai territori in cui c’è bisogno secondo criteri vincolati [INTERVISTA] (Di lunedì 11 luglio 2022) Il civismo attivo incontra l’autonomia scolastica, e si scrive una pagina nuova per l’istruzione nel nostro paese, messo finalmente nelle condizioni di operare bene sul campo e di intervenire radicalmente laddove la dispersione scolastica è più forte. Una storia fatta, finora, di appuntamenti mancati, di buoni propositi non realizzati (da quanti anni sentiamo parlare di ‘comunità educanti’ e di scuole aperte anche l’estate?), e che rischia di rimanere tale anche dopo lo stanziamento – contenuto nel Decreto 170 del 24 giugno 2022 - dei primi 500 milioni sui 1,5 miliardi previsti dal PNRR. L'articolo Fondi per lotta a dispersione scolastica, Pallucchi: non darli a pioggia, ma ai territori in cui c’è ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) Il civismo attivo incontra l’autonomia, e si scrive una pagina nuova per l’istruzione nel nostro paese, messo finalmente nelle condizioni di operare bene sul campo e di intervenire radicalmente laddove laè più forte. Una storia fatta, finora, di appuntamenti mancati, di buoni propositi non realizzati (da quanti anni sentiamo parlare di ‘comunità educanti’ e di scuole aperte anche l’estate?), e che rischia di rimanere tale anche dopo lo stanziamento – contenuto nel Decreto 170 del 24 giugno 2022 - dei primi 500 milioni sui 1,5 miliardi previsti dal PNRR. L'articoloper: non, ma aiin cui c’è ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Extra-profitti: tutti li nominano, nessuno li trova. L’attendibilità del loro calcolo è un mistero. L’unica certezz… - CottarelliCPI : Ripartono le pressioni per rifinanziare il bonus 110%. Lo scopo era buono ma la realizzazione pessima. Non sono bas… - borghi_claudio : Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui… - orizzontescuola : Fondi per lotta a dispersione scolastica, Pallucchi: non darli a pioggia, ma ai territori in cui c’è bisogno second… - AntonioBruno0 : RT @acs_italia: In #Siria è ancora emergenza e per questo ACS sta raccogliendo fondi per sostenere le attività del Centro San Pietro. Per i… -