Come formattare un disco o una chiavetta su Mac (Di lunedì 11 luglio 2022) Quando colleghiamo un disco esterno USB o una chiavetta USB al Mac non è presente alcuna voce nel Finder per formattarla velocemente; anche se Mac è un sistema semplice da usare (nella maggior parte dei casi), Apple non ha ritenuto necessario introdurre un pulsante o una voce nel menu del tasto destro in grado di formattare velocemente una chiavetta o un qualsiasi dispositivo di storage senza dover passare dall'app dedicata. Se necessitiamo di formattare un disco esterno o una chiavetta nella guida che segue vi mostreremo , utilizzando l'utility per la formattazione di qualsiasi dispositivo di storage. Oltre ai passaggi necessari vi mostreremo anche quali tipi di file system è possibile utilizzare su Mac, così da scegliere quello migliore in base a cosa dobbiamo ...

