Ci sono 30 videogiochi gratis che puoi scaricare già ora per il Prime Day 2022 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tanto tech, certo, e dunque anche videogiochi. videogiochi gratis, per la precisione. L’Amazon Prime Day 2022 è ai blocchi di partenza con una miriade di sconti e promozioni su tantissimi prodotti di ogni genere. Per due giorni, dal 12 al 13 luglio, gli abbonati Prime potranno acquistare videogiochi, smartphone, articoli di moda, accessori per la casa e moltissimo altro ancora sfruttando offerte in esclusiva sul portale dedicato all'evento – i primi sconti sono già attivi, per cui puoi già dare un'occhiata. Ma quest'anno Amazon ha voluto aggiungere qualcosa in più del solito regalando agli abbonati più di 30 giochi scaricabili su PC gratuitamente. All'interno di Prime Gaming, il servizio esclusivo dedicato al mondo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Tanto tech, certo, e dunque anche, per la precisione. L’AmazonDayè ai blocchi di partenza con una miriade di sconti e promozioni su tantissimi prodotti di ogni genere. Per due giorni, dal 12 al 13 luglio, gli abbonatipotranno acquistare, smartphone, articoli di moda, accessori per la casa e moltissimo altro ancora sfruttando offerte in esclusiva sul portale dedicato all'evento – i primi scontigià attivi, per cuigià dare un'occhiata. Ma quest'anno Amazon ha voluto aggiungere qualcosa in più del solito regalando agli abbonati più di 30 giochi scaricabili su PC gratuitamente. All'interno diGaming, il servizio esclusivo dedicato al mondo ...

