Pubblicità

infoitinterno : Cede giostra nel Napoletano, dieci feriti lievi - fulviodeangeli1 : Cede una giostra nel Napoletano, dieci feriti lievi. Indagato il gestore - Campania - - telodogratis : Giostra cede all’improvviso nel Napoletano: dieci feriti - infoitinterno : Cede giostra nel Napoletano, 10 feriti lievi. Tragedia sfiorata - infoitinterno : IL VIDEO. Cede giostra nel Napoletano, 10 feriti lievi. Tragedia sfiorata -

A quanto emerge osservando il luogo dell'incidente, il tronco della, alto una dozzina di metri, si sarebbe sradicato dal suolo, abbattendosi su un lato e provocando i feriti sia tra i ...... Beatrice e Giorgia: le amiche inseparabili morte nel frontale DUE MORTI Torino, schianto fatale tra un autobus e un'auto nessuno è grave Palma Campania (Napoli),una: dieci feriti IL ...Cede una giostra a Palma Campania in provincia di Napoli. Paura e una decina di feriti lievi: è accaduto ieri sera, in via Querce, area parcheggio dove erano state allestite delle zone da gioco, per p ...Le persone rimaste ferite non sono in condizioni preoccupanti. Il crollo ha sfiorato anche un autoscontro pieno di persone. I residenti: «Un miracolo, ...