ATP Bastad 2022: è ancora incubo Djere per Lorenzo Musetti, il toscano perde in due set all’esordio (Di lunedì 11 luglio 2022) Per la quinta volta su sei confronti il serbo Laslo Djere batte Lorenzo Musetti. E, in questo caso, lo elimina subito dal torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, dove il toscano finora non è stato propriamente fortunato. 6-3 7-5 il risultato finale, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco; per il vincitore ci sarà uno tra il danese Holger Rune e lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che ha eliminato Fabio Fognini nel turno finale di qualificazioni. Il primo set comincia sotto auspici davvero brutti per il toscano, che perde la battuta a zero nel terzo game e, complessivamente, non riesce a far quadrare di molto il suo gioco rispetto alla solidità del suo avversario. Djere, del resto, è giocatore che sa come tenere in mano la situazione, e nei primi tre turni ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Per la quinta volta su sei confronti il serbo Laslobatte. E, in questo caso, lo elimina subito dal torneo ATP 250 di, in Svezia, dove ilfinora non è stato propriamente fortunato. 6-3 7-5 il risultato finale, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco; per il vincitore ci sarà uno tra il danese Holger Rune e lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che ha eliminato Fabio Fognini nel turno finale di qualificazioni. Il primo set comincia sotto auspici davvero brutti per il, chela battuta a zero nel terzo game e, complessivamente, non riesce a far quadrare di molto il suo gioco rispetto alla solidità del suo avversario., del resto, è giocatore che sa come tenere in mano la situazione, e nei primi tre turni ...

