Ancora silenzio sul rilascio delle Concessioni sul litorale pestano

"Ad oltre due mesi dall'invio da parte del Circolo della Lega di Capaccio Paestum all'Ente Comune di Capaccio Paestum ed alla Capitaneria di porto di Agropoli e di Salerno di una richiesta di chiarimenti sul rilascio di Concessioni demaniali sul litorale, il tutto si è "arenato" tanto da lasciar presagire ad una estate come quelle cantate nel 1981 da Giuni Russo, che procurano fantastiche illusioni". E'quanto evidenzia il Coordinatore della Lega Salvini di Capaccio Paestum su un silenzio "all'unisono" sia da parte dell'Ente Comune di Capaccio Paestum sul rilascio della Concessioni sul litorale pestano che dalla Capitaneria di Porto di Agropoli competente al controllo. "La Lega Salvini Capaccio Paestum ha inoltrato una PEC alle Autorità portuali di ...

