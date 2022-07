Wimbledon 2022: la finale tra Djokovic e Kyrgios ha anche dei difetti (Di domenica 10 luglio 2022) In un’edizione di Wimbledon priva di russi e bielorussi, caratterizzata dall’assenza di punti da difendere, lacerata in corso d’opera dal forfait di Berrettini e dal ritiro di Nadal, la finale tra Djokovic e Kyrgios non può che rappresentare una promessa di tennis. A dispetto del ‘bromance’ decantato dall’australiano, si affrontano infatti due tennisti che incarnano due poli opposti della concezione dell’essere atleta. Nick è una maschera: quel ragazzo che millanta una durezza esteriore palesemente in contrasto con la fragilità di chi gioca a tennis più per non mandare alle ortiche un talento che per vera passione. Dall’altra parte c’è il serbo, un cannibale che a Londra si nutre di sangue avversario dal 2017, quando un infortunio lo costrinse al ritiro nei quarti di finale contro il ceco Tomas ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) In un’edizione dipriva di russi e bielorussi, caratterizzata dall’assenza di punti da difendere, lacerata in corso d’opera dal forfait di Berrettini e dal ritiro di Nadal, latranon può che rappresentare una promessa di tennis. A dispetto del ‘bromance’ decantato dall’australiano, si affrontano infatti due tennisti che incarnano due poli opposti della concezione dell’essere atleta. Nick è una maschera: quel ragazzo che millanta una durezza esteriore palesemente in contrasto con la fragilità di chi gioca a tennis più per non mandare alle ortiche un talento che per vera passione. Dall’altra parte c’è il serbo, un cannibale che a Londra si nutre di sangue avversario dal 2017, quando un infortunio lo costrinse al ritiro nei quarti dicontro il ceco Tomas ...

