Wimbledon 2022, Djokovic e Kyrgios fanno gli amiconi sui social prima della finale (Di domenica 10 luglio 2022) Mancano poche ore all’ultimo atto di Wimbledon 2022. Sul Centre Court dell’All England Club si sfideranno il vero dominatore dell’ultimo decennio del tennis sull’erba, un Novak Djokovic a caccia del suo ventunesimo titolo dello Slam, ed il sorprendente Nick Kyrgios, da sempre uno dei giocatori più eclettici del circuito ma dotato sicuramente di un grande talento. Il rapporto fra i due in passato non è stato dei migliori. Nel giugno 2020 l’australiano puntò il dito verso Nole, reo di aver organizzato il torneo di esibizione dell’Adria Tour senza un vero e proprio protocollo contro il Covid-19 nel periodo di lotta più aspra contro la malattia. Il risultato finale fu la positività di molte persone, tra cui lo stesso Djokovic, che nel 2021 disse di non rispettare il suo odierno avversario, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Mancano poche ore all’ultimo atto di. Sul Centre Court dell’All England Club si sfideranno il vero dominatore dell’ultimo decennio del tennis sull’erba, un Novaka caccia del suo ventunesimo titolo dello Slam, ed il sorprendente Nick, da sempre uno dei giocatori più eclettici del circuito ma dotato sicuramente di un grande talento. Il rapporto fra i due in passato non è stato dei migliori. Nel giugno 2020 l’australiano puntò il dito verso Nole, reo di aver organizzato il torneo di esibizione dell’Adria Tour senza un vero e proprio protocollo contro il Covid-19 nel periodo di lotta più aspra contro la malattia. Il risultatofu la positività di molte persone, tra cui lo stesso, che nel 2021 disse di non rispettare il suo odierno avversario, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La beffa per Wimbledon: nell’anno del no ai russi trionfa Elena Rybakina, nata e residente a Mosca. Ecco perché gio… - lemondefr : Elena Rybakina, un sacre qui chiffonne Wimbledon - SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - qnazionale : Wimbledon: tra tattica ed emotività, cosa devono fare Djokovic e Kyrgios per vincere la finale- - qnazionale : Wimbledon, Rybakina si commuove in conferenza stampa: “Volevate le mie emozioni, eccole…”- -