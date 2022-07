Ultime Notizie – Torino | giovane 19enne annega nel lago di Avigliana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 10 luglio 2022) Tragedia ieri sera ad, nel torinese, dove undi origine moldava si è immerso nelgrande insieme a due amici per fare il bagno. Il, che come gli altri due, da una prima ricostruzione pare non sapesse nuotare, non ha però più fatto ritorno a riva. A dare l’allarme sarebbero stati proprio i due amici che erano con lui. Immediate sono scattate le ricerche, sul posto sono giunti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato la salma deldeceduto, secondo i primi accertamenti del medico legale, per asfissia damento. La salma è quindi stata portata nelle camere mortuarie dell’ospedale di Rivoli a disposizione dell’autorità giudiziaria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...