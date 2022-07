Trump torna a far discutere: “Non potete preoccuparvi del riscaldamento globale: Avremo un po’ più di case sulla spiaggia” (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a parlare e lo fa dal raduno del Partito Repubblicano “Save America” ad Anchorage, in Alaska. Insieme a lui l’ex governatrice Sarah Palin. Tantissimi i temi portati sul piatto da Trump, dalla guerra in Ucraina al cambiamento climatico, dall’aborto alle prospettive future per la corsa presidenziale del 2024. Trump sulla guerra: “Con me alla presidenza non ci sarebbe stata l’invasione russa dell’Ucraina” sulla guerra Trump non ha dubbi, con lui alla Casa Bianca “non ci sarebbe stata l’invasione russa dell’Ucraina”. Ha successivamente rincarato la dose mettendo in mezzo anche la gestione fallimentare dell’Afghanistan da parte dell’amministrazione Biden: “Se le elezioni fossero andate in modo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donalda parlare e lo fa dal raduno del Partito Repubblicano “Save America” ad Anchorage, in Alaska. Insieme a lui l’ex governatrice Sarah Palin. Tantissimi i temi portati sul piatto da, dalla guerra in Ucraina al cambiamento climatico, dall’aborto alle prospettive future per la corsa presidenziale del 2024.guerra: “Con me alla presidenza non ci sarebbe stata l’invasione russa dell’Ucraina”guerranon ha dubbi, con lui alla Casa Bianca “non ci sarebbe stata l’invasione russa dell’Ucraina”. Ha successivamente rincarato la dose mettendo in mezzo anche la gestione fallimentare dell’Afghanistan da parte dell’amministrazione Biden: “Se le elezioni fossero andate in modo ...

