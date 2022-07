Rovigo | interviene per sedare una lite e viene ucciso a coltellate L' aggressore è in fuga

(Di domenica 10 luglio 2022) Un cittadino straniero è morto , per una coltellata che gli ha reciso l'arteria femorale mentre stava cercando diunatra altri due immigrati. L'episodio è avvenuto nella notte in un ...

Gazzettino : Interviene per fermare una lite, ucciso da una coltellata -

ilmattino.it

Indagini dei carabinieri diDei rilievi all'interno del casale, della raccolta di testimonianze e della ricerca del fuggitivo si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di. Operazioni rese più complicate anche dal ... Rovigo, interviene per fermare una lite, ucciso da una coltellata: l'aggressore è in fuga Un cittadino straniero è morto, per una coltellata che gli ha reciso l'arteria femorale mentre stava cercando di sedare una lite tra altri due immigrati.LENDINARA - Ucciso da una coltellata, un colpo che l'avrebbe raggiunto mentre era intervenuto cercando di mettere pace fra due persone che stavano litigando furiosamente. L'omicidio ...