Pubblicità

Gazzetta_it : Paltrinieri fa vincere la staffetta. Galossi e la piccola Italia d’oro - SwimSwam_Italia : Gregorio Paltrinieri Racconta La Sua Tattica Di Gara Per Vincere I Mondiali - giamakano : @Eurosport_IT @FINOfficial_ per forza, hanno fatto fuori la Russia... facile vincere medaglie col 30% di nuotatori/… -

SwimSwam

Ancora unche fa la differenza stavolta nella staffetta 4x1500 metri delle World Series Fina a Parigi, dove matura un successo in 1h07'51'74. L'Italia di Giulia Gabbrielleschi (17'01'85), ...Per il Re della lunga distanza, in piscina, mare, lago o canale che sia,, 27enne di ... Ha continuato a. Al Lupa Lake ancora d'oro nei diecimila iridati, d'argento nei cinquemila e ... Gregorio Paltrinieri Racconta La Sua Tattica Di Gara Per Vincere I Mondiali Il campione azzurro è salito di nuovo sul gradino più alto del podio nell'ex World Cup in scena a Parigi portando alla vittoria i compagni di staffetta ...A Parigi il fuoriclasse azzurro è salito nuovamente sul gradino più alto del podio nell'ex World Cup trascinando i compagni di staffetta alla vittoria ...