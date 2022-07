Covid | Locatelli | “La circolazione virale è aumentata | mascherine FFP2 da indossare quando sono raccomandate”

(Di domenica 10 luglio 2022) "Nessuna intenzione di lasciare libero il virus". Così Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità in una intervista al Corriere della Sera spiega che "in questa situazione epidemiologica non mi sembra neppure il caso di ipotizzarlo. Studi autorevoli dimostrano che anche gli asintomatici contribuiscono alla sua diffusione". L'articolo .

Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha spiegato che è un grave errore far circolare il virus. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, ha spiegato che è un grave errore la decisione di far circolare il virus e che non si dovrebbe neanche ipotizzare in una situazione epidemiologica come quella di questo momento.E' una scelta di tutela verso coloro che rischiano di sviluppare forme gravi died è coerente,... E' profondamente sbagliato", conclude".Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa dice che si rischia un lockdown se non si elimina l’obbligo di isolamento per gli asintomatici ...Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha spiegato che è un grave errore far circolare il virus.