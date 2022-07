Corsport: la Juve punta Koulibaly ma può arrivare Acerbi (insultato dagli ultras della Lazio) (Di domenica 10 luglio 2022) Acerbi insultato in ritiro dagli ultras della Lazio, il clima non è più sostenibile. Anche Sarri spazientito. Ad Auronzo ieri non è stato un bel pomeriggio. Gli ultras della Lazio non lo hanno risparmiato. Insulti e offese, inviti ripetuti ad andarsene. «Acerbi vattene». Una decina di ragazzi, forse quindici, con il megafono, sistemati dietro la porta. Le famiglie laziali, sedute sui gradoni dello stadio Zandegiacomo, sono rimaste in silenzio o quasi. Fastidio e imbarazzo. Un bambino ha reagito con rabbia: «Avete rotto…». E’ stato applaudito dalla tribuna. Liberi di contestare, liberi di pensarla in altro modo. Anche Sarri non ha gradito, si è girato verso gli ultras e ha allargato le braccia. Un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022)in ritiro, il clima non è più sostenibile. Anche Sarri spazientito. Ad Auronzo ieri non è stato un bel pomeriggio. Glinon lo hanno risparmiato. Insulti e offese, inviti ripetuti ad andarsene. «vattene». Una decina di ragazzi, forse quindici, con il megafono, sistemati dietro la porta. Le famiglie laziali, sedute sui gradoni dello stadio Zandegiacomo, sono rimaste in silenzio o quasi. Fastidio e imbarazzo. Un bambino ha reagito con rabbia: «Avete rotto…». E’ stato applaudito dalla tribuna. Liberi di contestare, liberi di pensarla in altro modo. Anche Sarri non ha gradito, si è girato verso glie ha allargato le braccia. Un ...

