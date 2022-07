Ciclismo | Nations Cup Cali 2022 | trionfi di Milan e Scartezzini-Lamon

(Di domenica 10 luglio 2022) Nuove medaglie per l’Italia a, tappa dellaCupdisu pista. Jonathantrionfa nell’inseguimento individuale con il nuovo record della pista in 4’05?373 (parziali di 1’07”, ai mille metri, poi 2’07”, e ai 3 km di 3’06”). Il friulano ha raggiunto il compagno Davide Plebani ai 3500 metri, dimostrando così di aver totalmente recuperato dal lungo stop. “I tempi dell’inseguimento danno la misura della prestazione – ha detto Marco Villa –, segno che il ragazzo ha lavorato con impegno. Negli ultimi 15 giorni, in particolare, mi ero accorto di una grande crescita di condizione. Ringrazio il team died il suo preparatore che gli hanno consentito di allenarsi in pista 2 volte a settimana ed i risultati stanno arrivando“. L’Italia trionfa anche nella Madison ...

Nel keirin maschile si è imposto il trinidadiano Nicholas Paul davanti al thailandese Jai Angsuthasawit ed al neozelandese Sam Dakin. In questa specialità non erano presenti italiani: un peccato, ...L'azzurra è poi d'argento nell'eliminazione, come Scartezzini fra gli uomini. ROMA - Seconda giornata a Cali, in Colombia, con l'Italia delsu pista in evidenza nel terzo round diCup. Nella notte sono arrivate le medaglie di Letizia Paternoster, un oro nell'inseguimento individuale, con un ottimo tempo, e un argento nell'...Prosegue la trionfale cavalcata dell'Italia nella terza tappa di Nations Cup di ciclismo su pista a Cali (Colombia), evento che è stato disertato da quasi tutte le nazioni di riferimento.