Beautiful anticipazioni | Zoe elogia Quinn ma non sa la verità

Leggi su formatonews

(Di domenica 10 luglio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la nostra soap opera del cuore, che va in onda da anni. Anche oggi, 10 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata diche riesce sempre a catturare l’attenzione di tutti per le sue storie sempre più complicate tra di loro, come stiamo vedendo. In questo momento al centro dell’attenzione c’è la giovane Zoe che si stava per sposare con Carter ma qualcosa di impensabile è successo, vediamo di capire meglio come si sta evolvendo la situazione. Iniziamo dicendo che Zoe non vuole assolutamente lasciar andare Carter, dopo l’errore che ha commesso, ovvero flertando con Zende si è lasciata andare ad un passo dalle tanto attese nozze, ma adesso vuole rimediare. Continua a chiedere il perdono del Walton e, non contenta ha chiesto anche l’aiuto ache si è ...